Banca Transilvania Shareholders Approved Additional Dividends Of RON700M And Bond Issuance Up EUR2B
Oct 28, 2025
Banca Transilvania (TLV.RO) will distribute additional dividends of RON700 million to its shareholders from the net profit reserves accumulated over the previous years, 2015, 2016 and 2019, the lender said in a report to the Bucharest Stock Exchange.
[Read the article in Ziarul Financiar]