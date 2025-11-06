Black Friday Deals You Can’t Miss at Vegis, Niavis, Workspace Studio, Bringo, and Complice
Nov 6, 2025
Black Friday Deals You Can’t Miss at Vegis, Niavis, Workspace Studio, Bringo, and Complice.
Vegis.ro announces discounts of up to 70% on over 4,000 natural and organic products Vegis.ro, Romania’s largest online store for organic, natural, and bio products, kicks off its Black Friday campaign on November 6 at 8:00 PM, offering discounts of up to 70% on more than 4,000 products across (…)
[Read the article in Romania-Insider]