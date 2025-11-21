Banca Transilvania prepares bond issue denominated in euros with 7.625% coupon
Banca Transilvania (BVB: TLV) is preparing to launch a new Additional Tier 1 (AT1) bond issue, denominated in euros, with an indicative coupon of 7.625% (semiannual payment), according to Bloomberg information consulted by Economedia.ro. The instrument is a EUR Benchmark Perpetual Non-Call (…)
