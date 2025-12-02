Clifford Chance Badea Assisted Nofar Energy in EUR192M Funding Agreement Signed with EBRD
Dec 2, 2025
Clifford Chance Badea Assisted Nofar Energy in EUR192M Funding Agreement Signed with EBRD.
Clifford Chance Badea, the local office of global law firm Clifford Chance, has assisted Nofar Energy, via project companies Slobozia Solar Plant S.R.L., Avid Renewable Investment S.R.L. and Corbii Mari Solar Plant S.R.L. in contracting a EUR192 million funding, arranged by the European Bank for (…)
[Read the article in Ziarul Financiar]