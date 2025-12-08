UBM Feed Romania rebrands as Protena after East Grain, Poultry Investment become equal shareholders

UBM Feed Romania rebrands as Protena after East Grain, Poultry Investment become equal shareholders. East Grain Group and Poultry Investment SA have acquired the 45% stake previously held by UBM Group in UBM Feed Romania, thus becoming equal shareholders in one of Romania's largest feed producers, which will now operate under the brand Protena. East Grain is controlled by Czech agri-food group (…) [Read the article in Romania-Insider]