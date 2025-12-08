Ruxandra B?ndil? takes over as executive director of Foreign Investors Council
Dec 8, 2025
Ruxandra B?ndil? takes over as executive director of Foreign Investors Council.
The Foreign Investors Council (FIC) has appointed Ruxandra B?ndil? as its executive director. B?ndil? will coordinate FIC's activity and "will contribute to strengthening the dialogue with authorities, consolidating the organization's positioning as a reliable partner in promoting a stable and (…)
[Read the article in Romania-Insider]