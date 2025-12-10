Nuclearelectrica, US Critical Metals sign non-binding agreement to develop rare earth processing capacity in Romania
Dec 10, 2025
Critical Metals Corp (Nasdaq: CRML), an American company specialising in critical minerals, and Romanian nuclear group Nuclearelectrica (BVB: SNN) announced on December 9 the signing of an agreement for the development, in Romania at Feldioara, of an industrial rare earth processing facility. (…)
[Read the article in Romania-Insider]