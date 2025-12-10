Non-profit D?ruie?te Via?? completes renovation of pediatric transplant unit in Timi?oara
Dec 10, 2025
Romanian non-profit D?ruie?te Via?? has completed a new renovation project at the “Louis ?urcanu” Emergency Children’s Hospital in Timi?oara, upgrading the Pediatric Onco-Hematology Transplant Unit to modern medical standards. The investment, worth approximately EUR 150,000, was funded by Linde (…)
