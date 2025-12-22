Clifford Chance Badea Advised Carmistin International In Securing EUR500M Financing Arranged By BCR And ING Bank
Clifford Chance Badea, the Bucharest office of global law firm Clifford Chance, advised Carmistin International SRL in connection with the EUR500 million financing arranged by Banca Comerciala Romana (BCR) and ING BANK N.V. – Bucharest branch, in which most banks present on the Romanian market (…)
[Read the article in Ziarul Financiar]