BID Has New Management Team, Ponders EUR100M Capital Boost To Back Investments, Diversify Instruments Available For Companies
Dec 23, 2025
Romania's state-owned Investment and Development Bank (IDB) has a new interim management team consisting of Raluca Nicolescu, interim Deputy Chief Executive Officer (CEO), Simina Bossennec and Razvan Prundeanu, Deputy CEOs.
