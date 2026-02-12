Robert Negoi?? î?i poate relua mandatul de primar ?i scap? de cau?iunea de 800.000 de lei. Decizia instan?ei în dosarul în care e acuzat c? a construit drumuri peste magistrale de gaz



Robert Negoi?? se poate întoarce în fruntea Prim?riei Sectorului 3 la o s?pt?mân? dup? ce procurorii DNA i-au interzis s? se apropie de sediul institu?iei ?i s? î?i exercite atribu?iile de primar, anun?? Digi24, Antena…