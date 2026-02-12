Robert Negoi?? î?i poate relua mandatul de primar ?i scap? de cau?iunea de 800.000 de lei. Decizia instan?ei în dosarul în care e acuzat c? a construit drumuri peste magistrale de gaz
Feb 12, 2026
Robert Negoi?? î?i poate relua mandatul de primar ?i scap? de cau?iunea de 800.000 de lei. Decizia instan?ei în dosarul în care e acuzat c? a construit drumuri peste magistrale de gaz.
Robert Negoi?? se poate întoarce în fruntea Prim?riei Sectorului 3 la o s?pt?mân? dup? ce procurorii DNA i-au interzis s? se apropie de sediul institu?iei ?i s? î?i exercite atribu?iile de primar, anun?? Digi24, Antena…
[Read the article in HotNews]