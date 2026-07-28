George Enescu Philharmonic’s 2026-2027 season brings Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Vasily Petrenko, Patricia Kopatchinskaja, Christian Tetzlaff to Bucharest
Jul 28, 2026
George Enescu Philharmonic’s 2026-2027 season brings Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Vasily Petrenko, Patricia Kopatchinskaja, Christian Tetzlaff to Bucharest.
The George Enescu Philharmonic has unveiled the program of its 2026-2027 season, with artists such as Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Vasily (…)
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