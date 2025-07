Miru??: România are cea mai pur? resurs? de grafit din Europa, dar nu are bani s? o exploateze

Miru??: România are cea mai pur? resurs? de grafit din Europa, dar nu are bani s? o exploateze. Mediafax România de?ine cea mai valoroas? resurs? de grafit din Europa, dar nu g?se?te 198 de milioane de euro pentru a începe exploatarea, pe fondul unor probleme de ho?ie, incompeten?? ?i lips? de finan?are, recunoa?te ministrul Economiei, Radu Miru??. Articolul Miru??: România are cea mai (…) [Read the article in Mediafax]