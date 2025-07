Trei femei din Marea Britanie au fost puse sub acuzare dup? ce au lovit cu o dub? gardul unei fabrici de ap?rare

Trei femei din Marea Britanie au fost puse sub acuzare dup? ce au lovit cu o dub? gardul unei fabrici de ap?rare. Mediafax Trei femei, cu vârste de 31, 34 ?i 42 de ani, vor ap?rea luni în fa?a Cur?ii Sheriff din Edinburgh, dup? ce au fost acuzate în baza Legii Terorismului, dup? ce o dub? a fost condus? într-un gard exterior al facilit??ii Leonardo din Crewe Road North, relateaz? Sky News. Articolul Trei (…) [Read the article in Mediafax]