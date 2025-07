Ion Cristoiu: Pentru c? l-a votat pe C?lin Georgescu, Diaspora e pedepsit? de regimul Nicu?or Dan

Ion Cristoiu: Pentru c? l-a votat pe C?lin Georgescu, Diaspora e pedepsit? de regimul Nicu?or Dan. În ceea ce a? putea numi sinistrul interviu de la Antena 3, Oana ?oiu, o habarnist? pus? de Nicu?or Dan în fruntea Externelor pe principiul trebuie s? fie cineva mai analfabet în politica extern? decât mine pentru ca s? pot s? m? dau ?i eu mare, userista, deci Oana ?oiu, ne-a anun?at