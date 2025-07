Ilie Bolojan îi r?spunde lui Sorin Grindeanu: „Nu ?tiu exact la ce se refer?” / Premierul spune c? nu vrea s? creeze falii în coali?ie

Ilie Bolojan îi r?spunde lui Sorin Grindeanu: „Nu ?tiu exact la ce se refer?” / Premierul spune c? nu vrea s? creeze falii în coali?ie. Mediafax Premierul Ilie Bolojan respinge acuza?iile lansate de liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu, potrivit c?rora la Guvern ar exista un grup de consilieri care ar urm?ri falimentarea companiilor de stat. Articolul Ilie Bolojan îi r?spunde lui Sorin Grindeanu: „Nu ?tiu exact la ce se (…) [Read the article in Mediafax]