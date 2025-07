Trump îl acuz? pe Obama de tr?dare ?i cere urm?rirea sa penal?

Trump îl acuz? pe Obama de tr?dare ?i cere urm?rirea sa penal?. Mediafax Donald Trump l-a acuzat mar?i pe predecesorul s?u, Barack Obama, de „tr?dare” ?i a cerut urm?rirea sa penal?, în urma unui raport care sus?ine c? oficiali din administra?ia democrat? ar fi manipulat informa?ii despre amestecul Rusiei în alegerile din 2016. Articolul Trump îl acuz? pe (…) [Read the article in Mediafax]