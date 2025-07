Siria pe marginea pr?pastiei? SUA avertizeaz? regimul al-Sharaa s? reformeze rapid sau risc? s? piard? sprijinul interna?ional

Siria pe marginea pr?pastiei? SUA avertizeaz? regimul al-Sharaa s? reformeze rapid sau risc? s? piard? sprijinul interna?ional. Mediafax Trimisul special al Statelor Unite în Siria, Thomas Barrack, l?a îndemnat pe pre?edintele Ahmed al?Sharaa s? adopte rapid politici mai incluzive ?i s? restructureze armata, avertizând c?, în lipsa unor schimb?ri, noul guvern sirian risc? s? piard? sprijinul interna?ional, informeaz? (…) [Read the article in Mediafax]