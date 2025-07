Ministrul S?n?t??ii: Spitalele vor publica din toamn? tot: numele medicilor cu cabinete private, finan??ri

Ministrul S?n?t??ii: Spitalele vor publica din toamn? tot: numele medicilor cu cabinete private, finan??ri. Mediafax Ministrul S?n?t??ii, Alexandru Rogobete, anun?? c? începând din aceast? toamn? toate spitalele din România vor fi obligate s? publice pe site-urile lor o gam? larg? de informa?ii, inclusiv numele medicilor care au ?i cabinete private. Articolul Ministrul S?n?t??ii: Spitalele vor (…) [Read the article in Mediafax]