Miru??, despre problemele litoralului: Când ai mai pu?ini bani, renun?i la mare ?i la restaurante

Miru??, despre problemele litoralului: Când ai mai pu?ini bani, renun?i la mare ?i la restaurante. Mediafax Ministrul Economiei, Radu Miru??, a explicat, miercuri sear?, motivele pentru care plajele române?ti sunt mai pu?in populate în aceast? var?. Articolul Miru??, despre problemele litoralului: Când ai mai pu?ini bani, renun?i la mare ?i la restaurante apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]