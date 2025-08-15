Oficial american: Trump ar putea p?r?si întâlnirea dac? observ? c? Putin nu vrea un acord privind r?zboiul

Mediafax Donald Trump ?i Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, pentru a discuta despre încheierea r?zboiului din Ucraina. Un oficial american a declarat pentru CNN c? liderul de la Casa Alb? ar putea p?r?si summitul dac? va observa c? Putin nu este serios în privin?a unui acord.