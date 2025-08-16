Summitul Trump-Putin | Zelenski se va întâlni cu Trump la Washington luni / Conferin?a de pres? s-a încheiat brusc, f?r? întreb?ri din partea reporterilor ?i f?r? detalii clare despre un acord de pace



Summitul Trump-Putin | Zelenski se va întâlni cu Trump la Washington luni / Conferin?a de pres? s-a încheiat brusc, f?r? întreb?ri din partea reporterilor ?i f?r? detalii clare despre un acord de pace.

Mediafax Donald Trump ?i Vladimir Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a r?zboiului din Ucraina. Mediafax.ro prezint?, în regim de live update, principalele momente ale evenimentului, dar ?i concluziile întâlnirii dintre cei doi lideri. Articolul (…)