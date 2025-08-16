Summit încheiat brusc. Prânzul de lucru a fost anulat, dup? ce Trump ?i Putin nu au ajuns la un acord



Summit încheiat brusc. Prânzul de lucru a fost anulat, dup? ce Trump ?i Putin nu au ajuns la un acord.

Mediafax Atât Kremlinul, cât ?i Casa Alb? au transmis pe re?elele de socializare c? summitul Trump-Putin s-a încheiat. Articolul Summit încheiat brusc. Prânzul de lucru a fost anulat, dup? ce Trump ?i Putin nu au ajuns la un acord apare prima dat? în Mediafax.