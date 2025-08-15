Actri?a român? Katia Pascariu, premiat? la Locarno pentru rolul din „Sorella di Clausura”
Aug 15, 2025
Mediafax Actri?a român? Katia Pascariu a primit vineri sear? premiul Boccalino d’Oro pentru cea mai bun? actri?? la Festivalul Interna?ional de Film de la Locarno, pentru presta?ia sa din filmul Sorella di Clausura, regizat de Ivana Mladenovi? ?i produs de microFILM. Articolul Actri?a român? (…)
