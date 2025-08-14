UE: Planul Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania încalc? dreptul interna?ional
Aug 14, 2025
Mediafax ?efa diploma?iei europene, Kaja Kallas, a declarat joi c? planul Israelului de a-?i extinde coloniile în Cisiordania nu respect? dreptul interna?ional ?i c? submineaz? solu?ia celor dou? state, informeaz? Reuters. Articolul UE: Planul Israelului de extindere a coloniilor în (…)
