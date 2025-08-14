Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Conference League, dup? un meci dramatic cu Spartak Trnava

Universitatea Craiova s-a calificat, joi seara, în play-off-ul UEFA Conference League, dup? ce a eliminat forma?ia slovac? Spartak Trnava, scor general 6-4.