CFR Cluj, eliminat? de Braga în turul trei preliminar al Europa League. Ardelenii vor continua în Conference League

CFR Cluj, eliminat? de Braga în turul trei preliminar al Europa League. Ardelenii vor continua în Conference League. Mediafax CFR Cluj a fost eliminat? în turul trei preliminar al Europa League, dup? 0-2 în deplasare cu SC Braga (1-4 la general), ?i va juca în play-off-ul Conference League. Articolul CFR Cluj, eliminat? de Braga în turul trei preliminar al Europa League. Ardelenii vor continua în Conference (…) [Read the article in Mediafax]