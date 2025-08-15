ONU: Planul de extindere a a?ez?rilor israeliene încalc? dreptul interna?ional

ONU: Planul de extindere a a?ez?rilor israeliene încalc? dreptul interna?ional. Mediafax Biroul ONU pentru drepturile omului a declarat vineri c? planul Israelului de a construi mii de locuin?e între o a?ezare israelian? din Cisiordania ?i zona Ierusalimului de Est încalc? legea interna?ional? ?i ar putea expune palestinienii din zon? la evacu?ri for?ate, considerate crime