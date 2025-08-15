Pep Guardiola a?teapt? un lot mai redus la Manchester City dup? încheierea perioadei de transferuri

Pep Guardiola a?teapt? un lot mai redus la Manchester City dup? încheierea perioadei de transferuri. Mediafax Pep Guardiola a declarat c? se a?teapt? ca lotul echipei Manchester City s? fie „pu?in mai mic” dup? închiderea ferestrei de transferuri. Manchester va debuta în Premier League în noul sezon sâmb?t?, cu meciul de pe terenul lui Wolves. Articolul Pep Guardiola a?teapt? un lot mai redus (…) [Read the article in Mediafax]