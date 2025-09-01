Bolojan threatened to resign if coalition leaders do not approve his local administration reform
Sep 1, 2025
Bolojan threatened to resign if coalition leaders do not approve his local administration reform.
Mediafax Prime Minister Ilie Bolojan threatened to resign from office on Sunday evening during the governing coalition meeting of PSD-PNL-USR-UDMR, political sources declared to g4media.ro. Bolojan conditioned his remaining in office on the adoption of a reform in local administration. (…)
[Read the article in Mediafax]