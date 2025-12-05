Romania's Constan?a port enters Europe's top 10 despite lower 2024 cargo volume

Romania's Constan?a port enters Europe's top 10 despite lower 2024 cargo volume. Romania's Port of Constan?a rose to 10th place among European seaports by cargo volume in 2024, despite handling just over 50 million tonnes, a 14% decline from the 67 million tonnes processed in 2023, Ziarul Financiar reported, citing Eurostat data. Eurostat figures showed that Romania ranked (…) [Read the article in Romania-Insider]