Romanian president to meet Donald Trump in first part of 2026, foreign affairs minister says
Dec 22, 2025
Romanian president Nicu?or Dan will meet US president Donald Trump in the first part of next year, foreign affairs minister Oana ?oiu told TV station Antena 3. The Presidential Administration is working with US counterparts on topics related to economic cooperation, defense, and security in (…)
