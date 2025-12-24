PM: Romania's Budget Deficit At 6.4% In Nov. 2025 vs 7.15% In 2024; Deficit Target Stays In 6%-6.5% Range For 2026
Dec 24, 2025
PM: Romania's Budget Deficit At 6.4% In Nov. 2025 vs 7.15% In 2024; Deficit Target Stays In 6%-6.5% Range For 2026.
Romania's budget deficit reached 6.4% in November 2025, compared to 7.15% in 2024, which means roughly RON121 billion versus RON125 billion recorded in 2024, the country's Prime Minister Ilie Bolojan has announced in a Facebook post on Wednesday (Dec 24).
[Read the article in Ziarul Financiar]