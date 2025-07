Olanda ra?ionalizeaz? consumul de energie electric? pentru a reduce presiunea asupra re?elei electrice

Olanda ra?ionalizeaz? consumul de energie electric? pentru a reduce presiunea asupra re?elei electrice. Mediafax Peste 11.900 de companii, zeci de spitale ?i mii de locuin?e noi a?teapt? s? fie conectate la re?eaua de electricitate din ??rile de Jos, arat? datele Netbeheer Nederland, citate de Financial Times. Articolul Olanda ra?ionalizeaz? consumul de energie electric? pentru a reduce (…) [Read the article in Mediafax]