R?zboiul din Ucraina, ziua 1237. Ofensiva de var? a Rusiei a fost „cu mult sub a?tept?ri”, afirm? Zelenski / Trump afirm? c? SUA vor trimite rachete Patriot în Ucraina. Mediafax Rusia promite s? „apere ferm” interesele sale în Baltica dup? testul HIMARS al Estoniei Kremlinul a promis c? va „ap?ra ferm” interesele Rusiei în regiunea M?rii Baltice, ca reac?ie la testul recent al sistemului de rachete HIMARS furnizat de SUA, desf??urat de Estonia. „Situa?ia în (…) [Read the article in Mediafax]