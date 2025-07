Netanyahu condamn? „ferm” recunoa?terea statului palestinian de c?tre Fran?a

Netanyahu condamn? „ferm” recunoa?terea statului palestinian de c?tre Fran?a. Mediafax Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi c? decizia lui Macron de a recunoa?te statul palestinian, în luna septembrie, „r?spl?te?te terorismul ?i risc? s? creeze un alt proxy iranian, a?a cum s-a întâmplat cu Gaza”, potrivit The Guardian. Articolul Netanyahu condamn? (…) [Read the article in Mediafax]