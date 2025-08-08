F?r? imigran?ii ilegali în recens?mânt! Trump, solicitare categoric? c?tre Departamentul de Comer?

F?r? imigran?ii ilegali în recens?mânt! Trump, solicitare categoric? c?tre Departamentul de Comer?. Mediafax Pre?edintele SUA, Donald Trump, vrea s? exclud? imigran?ii ilegali din recens?mânt. M?sura are o miz? politic? deoarece republicanii încearc? s? refac? harta electoral? a ??rii. Num?rul locurilor în Parlament ?i al electorilor de la alegerile preziden?iale este stabilit în func?ie de (…) [Read the article in Mediafax]