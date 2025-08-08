Supravie?uire miraculoas?: Un jurnalist a tr?it ?ase zile pe un ghe?ar doar cu batoane de cereale ?i ap? de ploaie



Mediafax Un jurnalist american, blocat pe un ghe?ar norvegian, a supravie?uit ?ase zile cu batoane de cereale ?i ap? de ploaie. El a c?zut de la mare în?l?ime ?i s-a lovit la picioare. Cei care l-au g?sit au spus c? b?rbatul a supravie?uit datorit? cuno?tin?elor sale vaste despre natur?. (…)