S-a lansat noul Chat GPT. Modelul GPT-5 se anun?? unul revolu?ionar în zona de coding

S-a lansat noul Chat GPT. Modelul GPT-5 se anun?? unul revolu?ionar în zona de coding. Mediafax OpenAI a dezv?luit GPT-5, mult a?teptata actualizare a modelului s?u emblematic de inteligen?? artificial? care alimenteaz? ChatGPT, pe care directorul general Sam Altman l-a numit un „upgrade major” ?i un pas semnificativ spre inteligen?a artificial? general?. Articolul S-a lansat (…) [Read the article in Mediafax]