Administra?ia Trump cere un miliard de dolari din partea UCLA pentru reluarea finan??rii federale

Administra?ia Trump cere un miliard de dolari din partea UCLA pentru reluarea finan??rii federale. Mediafax Administra?ia Trump solicit? Universit??ii California Los Angeles o sum? record de peste 1 miliard de dolari pentru a restabili finan?area federal? a cercet?rii, suspendat? recent din cauza unor acuza?ii de înc?lcare a drepturilor civile, relateaz? The New York Times Articolul (…) [Read the article in Mediafax]