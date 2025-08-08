Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului cere decorarea post-mortem a Stelu?ei Lucia Rodica Coposu
Aug 8, 2025
Mediafax Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului ?i Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a anun?at într-un comunicat de pres? c? va transmite o solicitare oficial? c?tre Pre?edin?ia României pentru decorarea post-mortem a Stelu?ei Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ??r?nist (…)
