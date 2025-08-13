Trump a discutat cu liderii UE ?i Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska / Trump îl avertizeaz? pe Putin: Vor fi consecin?e severe dac? nu opre?te r?zboiul



Trump a discutat cu liderii UE ?i Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska / Trump îl avertizeaz? pe Putin: Vor fi consecin?e severe dac? nu opre?te r?zboiul.

Mediafax „Sunt oameni minuna?i care vor s? vad? încheierea acordului”, declar? miercuri Donald Trump despre liderii europeni cu care urmeaz? s? se întâlneasc? mai târziu în aceea?i zi pentru a discuta despre Ucraina. Articolul Trump a discutat cu liderii UE ?i Zelenski înainte de întâlnirea sa (…)