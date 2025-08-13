Trump vrea s? organizeze o întâlnire cu Zelenski ?i Putin dac? summitul din Alaska merge bine

Trump vrea s? organizeze o întâlnire cu Zelenski ?i Putin dac? summitul din Alaska merge bine. Mediafax Pre?edintele SUA, Donald Trump, declar? c?, dac? întâlnirea sa de vineri cu pre?edintele rus Vladimir Putin va decurge bine, vrea s? organizeze „imediat” o a doua întâlnire, la care s? participe ?i pre?edintele ucrainean Volodimir Zelenski. Articolul Trump vrea s? organizeze o (…) [Read the article in Mediafax]