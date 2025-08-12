Musk anun?? c? xAI, startup-ul s?u de inteligen?? artificial?, va da Apple în judecat?

Musk anun?? c? xAI, startup-ul s?u de inteligen?? artificial?, va da Apple în judecat?. Mediafax Elon Musk a anun?at c? startup-ul s?u xAI va da în judecat? Apple, acuzând compania c? favorizeaz? OpenAI în clasamentele App Store ?i încalc? legile antitrust. Articolul Musk anun?? c? xAI, startup-ul s?u de inteligen?? artificial?, va da Apple în judecat? apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]