Polonia expulzeaz? 57 de ucraineni dup? revolte la concert. Tusk avertizeaz? asupra ostilit??ii
Aug 12, 2025
Mediafax Polonia a decis expulzarea a 63 de persoane, majoritatea ucraineni, dup? violen?ele produse la un concert din Var?ovia, a anun?at premierul Donald Tusk. Articolul Polonia expulzeaz? 57 de ucraineni dup? revolte la concert. Tusk avertizeaz? asupra ostilit??ii apare prima dat? în Mediafax.
