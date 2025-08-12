Zelenski afirm? c? Ucraina nu î?i va retrage trupele din Donbas / Lupte intense în regiunea Done?k

Zelenski afirm? c? Ucraina nu î?i va retrage trupele din Donbas / Lupte intense în regiunea Done?k. Mediafax Ucraina respinge presiunile ruse de a ceda Donbasul ?i se confrunt?, în acela?i timp, cu atacuri intense pe frontul din regiunea Done?k Articolul Zelenski afirm? c? Ucraina nu î?i va retrage trupele din Donbas / Lupte intense în regiunea Done?k apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]