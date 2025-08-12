AfD, pe primul loc în cel mai recent sondaj din Germania. Nem?ii sunt nemul?umi?i de Merz
AfD, pe primul loc în cel mai recent sondaj din Germania. Nem?ii sunt nemul?umi?i de Merz.
Mediafax Partidul de extrem? dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se plaseaz? pe primul loc în Germania într-un nou sondaj, relateaz? Politico. Articolul AfD, pe primul loc în cel mai recent sondaj din Germania. Nem?ii sunt nemul?umi?i de Merz apare prima dat? în Mediafax.
