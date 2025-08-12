Evadare de la Penitenciarul M?rgineni: Un b?rbat de 32 de ani din Prahova este c?utat de poli?ie



Evadare de la Penitenciarul M?rgineni: Un b?rbat de 32 de ani din Prahova este c?utat de poli?ie.

Mediafax Un b?rbat de 32 de ani din jude?ul Prahova a fugit mar?i de la Penitenciarul M?rgineni. Poli?i?tii au fost alerta?i ?i au început c?ut?rile pentru a-l g?si. Oamenii care au informa?ii despre b?rbat sunt ruga?i s? contacteze poli?ia. Articolul Evadare de la Penitenciarul M?rgineni: Un (…)